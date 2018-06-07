Главы Генштабов России и США проведут встречу в Хельсинки в пятницу

ХЕЛЬСИНКИ, 7 июн — РИА Новости. Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов и председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд в пятницу проведут встречу в Хельсинки, сообщают Силы обороны Финляндии в четверг.

"Силы обороны информируют о том, что высшее военное руководство Соединенных Штатов и России проведет встречу в Хельсинки в эту пятницу. Делегацию Соединенных Штатов возглавляет Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, российскую — начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов", — говорится в сообщении.

Также каждый из них проведет отдельные встречи с президентом Финляндии Саули Ниинистё и командующим Силами обороны Финляндии Ярмо Линдбергом, уточняется в сообщении.