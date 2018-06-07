ВСУ обстреляли территорию ЛНР пять раз за сутки, сообщили в республике

Ситуация в ДНР и ЛНР. Июнь 2018 (69)

ЛУГАНСК, 7 июн — РИА Новости. Украинские силовики пять раз за минувшие сутки обстреляли территорию самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР), заявили РИА Новости в пресс-службе народной милиции ЛНР.

В Донбассе 30 марта вступило в силу новое "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"За прошедшие сутки украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня, применив минометы калибром 82 миллиметра, БМП-1, гранатометы, крупнокалиберное и стрелковое оружие", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, обстрелам подверглись позиции народной милиции около населенных пунктов Паньковка, Калиново, Молодежное, Лозовое и Донецкий. В пресс-службе уточнили, что всего по территории республики было выпущено около 25 снарядов.

"По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения и военнослужащих нет", — добавили в пресс-службе.

Украинские военные в четверг заявили о 25 обстрелах своих позиций в Донбассе за сутки, двое военных погибли и двое получили ранения.

Согласно сообщению пресс-центра военной операции Украины в соцсети Facebook, ополченцы "25 раз нарушали режим прекращения огня, из них 2 раза с применением минометов… двое военнослужащих Объединенных сил погибли и двое получили ранения".

Как заявляют украинские военные со ссылкой на разведку, пятеро ополченцев погибли, трое ранены. Подтверждением этих данных со стороны самопровозглашенных республик Донбасса РИА Новости не располагает.

Президент Украины Петр Порошенко 30 апреля подписал указ о завершении антитеррористической операции в Донбассе, которая длилась более четырех лет. Вместо этого в регионе началась операция Объединенных сил Украины. По мнению Киева, предыдущий формат операции уже исчерпал себя. Теперь руководство военной операцией перешло от Службы безопасности Украины непосредственно к военным.