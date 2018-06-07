Мексика отправит помощь в Гватемалу, где произошло извержение вулкана

МЕХИКО, 7 июн – РИА Новости. Правительство Мексики в среду объявило, что отправляет помощь в Гватемалу, пострадавшую от извержения вулкана.

Как говорится в коммюнике МИД, МВД и минздрава страны, в среду вечером в Гватемалу вылетят медики и два передвижных медицинских модуля.

По последним данным гватемальских властей, число погибших в результате извержения вулкана Фуэго увеличилось до 99 человек, пропавшими без вести числятся 192 человека.

Шестеро детей из Гватемалы, получивших сильных ожоги в результате извержения вулкана Фуэго, в среду вечером вылетают спецбортом в США, сообщил МИД Гватемалы. Они будут доставлены в Техас, где пройдут лечение в детском госпитале города Галвестон. ВВС США прислали за ними специально оборудованный самолет.

Гватемальские власти в срочном порядке оформили паспорта для маленьких пациентов и сопровождающих их взрослых, а американские ведомства — необходимые для пребывания в США разрешения.