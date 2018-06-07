БАКУ, 7 июн — РИА Новости. Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил надежду, что новое руководство Армении предпримет реальные шаги для скорейшего урегулирования карабахского конфликта.

"Надеюсь, что новое руководство Армении не будет повторять ошибок прежней власти, проделает серьезную работу для скорейшего урегулирования конфликта, и будет дан старт реальному, а не ради имитации, переговорному процессу. Таким образом, вопрос может найти решение, и на Кавказе может наступить мир. Мы хотим этого, мы требуем урегулирования конфликта, мы имеем право на это. Надеемся, что данный вопрос в скором времени может найти решение путем переговоров", — сказал Алиев во время ифтара, устроенного председателем Управления мусульман Кавказа шейх уль-исламом Аллахшукюром Пашазаде в среду в своей резиденции по случаю священного месяца рамадан.

Новый премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее заявил о готовности вести переговоры с руководством Азербайджана по урегулированию карабахского конфликта, но с условием, что в нем примет участие непризнанный Нагорный Карабах. Алиев отмечал, что территориальная целостность страны не является темой таких переговоров.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область (НКАО) заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В сентябре 1991 года в центре НКАО Степанакерте было объявлено о создании Нагорно-Карабахской республики (НКР). Власти Азербайджана в ходе последующего военного конфликта потеряли контроль над Нагорным Карабахом.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.