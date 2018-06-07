Британский телеведущий высмеял "убийство" Бабченко

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Ведущий британского сатирического шоу Last Week Tonight Джон Оливер посвятил пять минут своей программы "убийству" журналиста Аркадия Бабченко на Украине. Выпуск доступен на YouTube.

"Бабченко инсценировал свою смерть, чтобы вывести на чистую воду заказчиков из России. Это звучит не как обычная новость, а как детективный роман "Твоему папане эта книжка бы понравилась", — заявил телеведущий.

Некоторые детали инсценировки Оливер назвал "просто чудесными". В частности, работу гримера на месте преступления. То, что в морге Бабченко читал новости о собственной "смерти", он прокомментировал следующим образом: "Круче было бы, если бы он смотрел телевизор, потягивая коктейль на Карибах вместе с Тупаком Шакуром".

Оливер вспомнил, как одна из коллег Бабченко поразилась тому, что его жена не знала об инсценировке и была уверена, что муж умер. Журналистка предположила, что Бабченко понадобится много цветов, чтобы искупить перед ней вину. На это Оливер заметил, что журналисту даже не придется их покупать, поскольку он сможет составить букет из цветов, привезенных на его могилу. Шоумен также предположил, что жены у Бабченко нет, поэтому он сам переоделся в женское платье, чтобы сбежать из страны.

На минувшей неделе СМИ, а затем и власти Украины сообщили, что гражданина России Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома. Премьер Украины Владимир Гройсман обвинил в причастности к "убийству" Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле считают эти обвинения верхом цинизма и русофобским сотрясанием воздуха.

Однако на следующий день Бабченко появился на пресс-конференции СБУ. Как заявил глава ведомства Василий Грицак, информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации, чтобы предотвратить покушение на журналиста.