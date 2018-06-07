Американских дипломатов обследуют после "акустической атаки" в Китае

ВАШИНГТОН, 7 июн — РИА Новости. Американские дипломаты, которые могли подвергнуться акустической атаке в Китае, пройдут более тщательное обследование, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Безопасность персонала США и их семей является нашим главным приоритетом. Как только госдепартамент получил медицинское подтверждение того, что с одним из сотрудников правительства США случилось медицинское происшествие, схожее с тем, что американский персонал испытал в Гаване, госдепартамент отправил медицинскую команду в Гуанчжоу для проведения медицинского обследования тех сотрудников правительства США и их семей, кто это запросил", — говорится в заявлении Науэрт.

Газета New York Times сообщила, что госдеп эвакуировал двух сотрудников генконсульства в китайском Гуанчжоу после предполагаемого звукового воздействия. Ранее один из американских дипломатов сообщил, что в последнее время испытывает "аномальные" слуховые ощущения и давление. США направили врачей для осмотра сотрудников дипмиссии. Госдепартамент обратился к китайской стороне за помощью в расследовании, однако власти КНР заявили, что не обнаружили признаков акустической атаки.

По словам Науэрт, медицинское обследование проходят все сотрудники, которые жалуются на какие-либо симптомы, и часть уже отправлена в США для дальнейшего обследования. "Американские профессиональные врачи продолжат проведение полного обследования для определения причин сообщаемых симптомов и того, схожи ли они с предыдущими случаями", — отметила она.

"Недавно госсекретарь (Майк — ред.) Помпео объявил об образовании рабочей группы по инцидентам в сфере здоровья, которая будет служить в качестве координирующего органа для госдепа и другие правительственных ведомств США. Рабочая группа продолжит заниматься решением тех вопросов по инцидентам со здоровьем, которые еще не нашли объяснения и которые затронули персонал правительства США и их семей, размещенных за рубежом", — добавила Науэрт.

В прошлом году госдепартамент США заявлял, что более двух десятков сотрудников американского посольства в Гаване подверглись "акустической атаке" с использованием специальных приборов. Госдеп 29 сентября опубликовал предупреждение, в котором были перечислены такие имевшиеся у пострадавших симптомы как потеря слуха, головная боль, слабость, плохой сон. Гавана заявляла об отсутствии доказательств воздействий такого рода на дипломатов США на Кубе.