МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Северокорейский лидер Ким Чен Ын "на коленях" просил американскую сторону о встрече с президентом США Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани, его слова приводит Bloomberg.
"Они оскорбили нашего вице-президента и советника по нацбезопасности. Они грозили нам ядерной войной, в которой обещали победить. Тогда мы отменили саммит. После чего Ким Чен Ын встал на колени и стал молить о нем. Это именно та позиция, в которую его следует поставить", — заявил Джулиани на выступлении в Израиле.
В конце мая Трамп направил письмо Ким Чен Ыну, в котором заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за последних "враждебных" заявлений Пхеньяна. При этом американский президент подчеркнул, что будет готов встретиться с лидером КНДР в будущем.
Позднее президент США сообщил, что встреча все-таки состоится. Она пройдет 12 июня на острове Сентоса в Сингапуре.