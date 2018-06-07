В Гватемале число жертв при извержении вулкана достигло почти ста человек

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале увеличилось до 99 человек, сообщил национальный институт судебной медицины центральноамериканской страны.

Ранее сообщалось о 82 жертвах стихии.

"Генеральный директор Национального института судебной медицины Гватемалы (НИСМ) представляет новые данные по результатам работ, проведенных сотрудниками НИСМ в связи с чрезвычайной ситуацией, возникшей вследствие извержения вулкана Фуэго. Следующие данные актуальны на момент 16.45 6 июня (1.45 мск 7 июня — ред.)", — говорится в Twitter-аккаунте организации, там же приводится новая цифра по погибшим — 99.

Глава национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий Гватемалы Серхио Кабаньяс ранее сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.