Мэттис: НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. НАТО никогда прекратит диалог с Россией и не откажется от попыток улучшить отношения, заявил в четверг журналистам глава Пентагона Джеймс Мэттис.

"НАТО никогда прекратит диалог с Россией. НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Россией", — сказал Мэттис журналистам перед вылетом в Брюссель, где он примет участие во встрече министров обороны стран НАТО.

Текст его ответов опубликовал Пентагон.

"Но когда мы видим, что произошло на американских выборах и некоторых европейских выборах, когда мы видим другие аспекты изменения Россией границ Европы путем применения силы оружия, то НАТО вынуждена отвечать", — отметил Мэттис.

На саммите НАТО в Варшаве в 2016 году альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше по просьбе этих стран многонациональные батальоны на основе ротации. В Москве заявляли, что взятый руководством альянса курс на сдерживание России и наращивание военного присутствия, а также рост интенсивности учений вблизи российских границ вынуждает принимать меры по противодействию угрозам, которые НАТО создает для нацбезопасности.