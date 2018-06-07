В Нью-Йорке задержали нелегала, принесшего пиццу на военную базу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Иммиграционно-таможенная полиция США (ICE) задержала нелегального мигранта из Эквадора, когда он доставил пиццу на военную базу Форт Гамильтон в Нью-Йорке, сообщает газета New York Post со ссылкой на заявления властей и самого участника инцидента.

"Я принес еду на военную базу, и они задержали меня. Я уже бывал там до этого, всегда проходил внутрь, никаких проблем не возникало", — рассказал доставщик пиццы Пабло Вильявисенсио изданию. По его словам, в пятницу, когда произошел инцидент, на входе дежурил другой охранник, который попросил его представить дополнительные документы для идентификации личности.

Как заявила официальный представитель базы, когда доставщик пиццы отказался от проведения дополнительной проверки, обнаружился "действующий ордер от миграционной службы". В самой службе изданию заявили, что выходец из Эквадора с 2010 года считается "беглым преступником по мнению ICE". Тогда суд в США вынес постановление о том, что он должен покинуть страну.

Как отмечает издание, Вильявисенсио, который на полставки работает еще и помощником врача, женат на гражданке США, у них двое детей. По словам его жены, сейчас ему грозит депортация.