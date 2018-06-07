Аналитик рассказал, в какой военной сфере Россия опередила США

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Россия опережает США в области средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), Вашингтону понадобится время, чтобы наверстать разрыв, заявил в интервью порталу C4ISRNET эксперт американского Центра военно-морского анализа Самуэль Бендетт.

По его словам, российские системы РЭБ представляют собой развитую, зрелую технологию, которая продолжает развиваться после распада Советского Союза.

"Американские технологии, возможно, превосходили советские аналоги, но США остановили развитие значительной части РЭБ из-за отсутствия угрозы со стороны Москвы <…> В результате, последние несколько лет американцы сталкиваются с невозможностью противостояния российским комплексам РЭБ и сложным операциям с их использованием", — говорит Бендетт.

Эксперт отмечает, что Москва последние пять лет тестирует целый ряд разных систем РЭБ. Так, в Сирии, по словам Бендетта, были испытаны около 200 разных технологий, в том числе, РБ-341В "Леер-3", "Красуха" и 1Л267 "Москва-1".

Бендетт отмечает, что Россия применяет в Арабской республике подход "многоуровневой защиты", где вместе с системами РЭБ действуют радары раннего предупреждения и системы противовоздушной обороны, такие как "Панцирь-С". Такая тактика доказала свою эффективность, уверен эксперт.

Российская армия, по словам Бендетта, в Сирии и на Черном море активно собирает и анализирует электронные сигналы летательных аппаратов и ракет западных стран.

"Это главная угроза для западного технологического доминирования, так как российские системы РЭБ могут научиться бороться с американской военной техникой, ориентируясь на ее специфические электронные сигналы и сигнатуры", — подчеркнул Бендетт.

"Объективно говоря, Соединенные Штаты могут сократить технологический разрыв с Россией, но это потребует времени", — резюмировал эксперт.