"Лаборатория Касперского" подала апелляцию на решение суда в США

ВАШИНГТОН, 7 июн – РИА Новости. "Лаборатория Касперского" подала в среду апелляцию на решение суда в США, который фактически оставил в силе запрет на использование программ российской компании в государственных учреждениях страны, свидетельствую документы суда.

Суд американского округа Колумбия ранее отклонил иск "Лаборатории Касперского", в котором компания требовала отменить утвержденный конгрессом запрет всем госучреждениям и связанным с ними компаниям использовать программы российского разработчика, говорится в документах суда.

"Лаборатория Касперского" утверждает, что решение властей США было принято "без какого-либо значимого установления фактов" и при отсутствии доказательств "неправомерных действий компании и злонамеренной кибернетической деятельности".

По мнению компании, политика властей США в адрес российского производителя ПО подрывает цель защиты федеральных систем от наиболее серьезных киберугроз.

В "Лаборатории Касперского" подчеркнули, что открыты к сотрудничеству с властями США и готовы предоставить информацию о методах своей работы, включая базы данных с кодами.

Министерство внутренней безопасности США 13 сентября 2017 года опубликовало директиву, которой предписало всем госучреждениям и связанным с ними компаниям в трехмесячный срок начать реализацию мер по прекращению использования программ "Лаборатории Касперского", поскольку они, по мнению ведомства, могут быть использованы для нанесения ущерба нацбезопасности США.

В "Лаборатории Касперского" в ответ заверили, что компания не помогает какому бы то ни было правительству в попытках кибершпионажа или агрессивной деятельности в киберпространстве. В декабре компания подала иск в федеральный суд округа Колумбия с требованием отменить распоряжение министерства внутренней безопасности США.