Первые четыре истребителя F-35 прибыли на базу британских ВВС

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Первые четыре новейших многофункциональных американских истребителей-бомбардировщиков F-35 Lightning прибыли на базу британских ВВС в графстве Норфлок, это первая партия из 138 самолетов, которые Британия планирует закупить у США, говорится на сайте ВВС.

"Первые британские истребители нового поколения F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока, это важное событие для королевских военно-воздушных и военно-морских сил Великобритании", — говорится в заявлении, размещенном на сайте британских ВВС.

Самолеты приземлились на территории авиабазы в среду вечером, через несколько часов после вылета из США. Как отмечает ВВС, "это первая партия самолетов F-35", которые должны прибыть в Британию из США в этом году. Всего Британия, как отмечается, планирует закупить 138 самолетов этого типа. Ранее сообщалось, что власти страны обязались потратить на самолеты нового поколения до 2021 года более 12 миллиардов фунтов стерлингов.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.