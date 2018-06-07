Тысячи человек приняли участие в митингах "Македония - это Греция"

АФИНЫ, 7 июн — РИА Новости. В Греции тысячи человек приняли участие в митингах против того, чтобы бывшая югославская республика Македония могла именоваться "Македония".

Акции протеста под лозунгом "Македония — это Греция" прошли в среду вечером в 23 городах Греции, хотя первоначально организаторы планировали провести их в 13 городах, за исключением Афин и Салоников, где массовые митинги прошли зимой. Издание "Прото тема" сообщает, что наиболее массовые митинги были в городах Пелла и Верия — три и пять тысяч человек соответственно.

Участники митингов требовали от правительства не подписывать со Скопье соглашение, которое будет предусматривать составное название соседней республики и включать слова "Македония" и географическое или временное определение — "Северная", "Горная", "Новая".

Издание отмечает, что в акциях участвовали люди всех возрастов — от молодежи до пенсионеров, многие пришли с детьми. Организаторы — Комитет борьбы за греческую принадлежность Македонии — призвал приходить с греческими флагами и без какой-либо партийной символики. Среди выступавших были мэры, митрополиты, историки, юристы, отставные военные.

В городе Ханья на Крите перед началом митинга произошли небольшие столкновения. Группа анархистов пришла к месту сборов и стала выкрикивать лозунги, часть митингующих направилась к ним, и произошли столкновения. Вскоре вмешалась полиция и стала вытеснять анархистов с площади. В ходе столкновений несколько полицейских получили легкие ранения, были задержаны и доставлены в полицейское управление несколько молодых людей, пишет "Прото тема".

Митинги завершились после 10 часов вечера.

Следующий большой митинг планируется провести в Афинах на центральной площади Синтагма 8 июля. Его организует комитет защиты прав греков-влахофонов, живущих в Скопье.