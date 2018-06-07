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В мире

Разговор с Трампом — "сосиска". Как портились отношения США и Франции

08:0007.06.2018
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© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/PoolПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд ТрампПремьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Франции Эммануэль Макрон и президент США Дональд Трамп
© AFP 2018 / Stephane de Sakutin/Pool

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Вашингтон объявил торговую войну Парижу. Франция рассчитывала на доверительные отношения, сложившиеся между президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, однако, не добившись уступок в вопросе о пошлинах, Елисейский дворец перешел на жесткий тон. Белый дом ответил не менее грубо.

Как закончился медовый месяц

Президент Франции Эммануэль Макрон во время заявления для прессы на саммите ЕС в Софии. 17 мая 2018
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Неудача партии Ангелы Меркель на выборах серьезно ослабила ее позиции, и на место лидера Евросоюза смог претендовать Макрон. В Вашингтоне это поддержали Дональд Трамп давно видит в немецком политике оппонента. И разговаривать предпочитает с другими представителями ЕС. Складывавшийся альянс Парижа и Вашингтона скрепили взаимные комплименты национальных лидеров.

© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 26 мая 2018 года
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста против политики президента Франции Эммануэля Макрона в Париже. 26 мая 2018 года

Трамп отозвался о Макроне как о "будущем великом президенте", Макрон о Трампе как о "политике, верном своим обещаниям". Дружба с США вписалась во внешнеполитическую философию Парижа, заявляющего о необходимости вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Слушать каждого в том числе и Трампа, никогда не пользовавшегося симпатиями в ЕС.

Сближение между Парижем и Вашингтоном продлилось несколько месяцев. Черту подвел неудачный визит Макрона в США в мае 2018 года. Несмотря на доброжелательный прием, французский лидер не смог конвертировать дружбу с Трампом в уступки с пошлинами на сталь и алюминий и по иранской ядерной сделке. 

Вернувшись в Европу, Макрон сообщил о попытках установить "тиранию" над ЕС, назвал торговые войны прелюдией к мировому пожару, а 31 мая побеседовал с Белым домом на повышенных тонах. Как стало известно из утечек, Трамп отвечал собеседнику грубо, и обе стороны расстались крайне недовольными друг другом. Макрон сравнил эти переговоры с… сосиской. "Если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", пошутил президент.

"Макрону нечего предложить Трампу"

Вид на Париж, Франция. Архивное фото
© AFP 2018 / Patrick Kovarik
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Как считает российский политолог Дмитрий Габитов, курс американского лидера определяется приближением промежуточных выборов в конгресс. Международной повестке Белый дом уделяет все меньше внимания. Главное для Трампа сейчас убедить избирателей, что в США возвращаются рабочие места. Прислушиваться к критике европейцев и идти на попятный, пока не завершится голосование, он не станет.

© REUTERS / Jason Lee/PoolКанцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018 года
© REUTERS / Jason Lee/Pool
Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018 года

"Политическое партнерство это отлично, но Трамп был избран американцами, поверившими в его экономическую программу, предполагавшую элементы протекционизма. Подход Макрона другой. Трамп озабочен тем, чтобы набрать очки в глазах избирателей, причем его особенно интересуют ключевые штаты. Там трудно объяснить, для чего нужно сближение с Францией. А вот возвращение рабочих мест понятный разговор. Это определяет логику американского президента", — комментирует эксперт.

Теперь Макрон может оказаться заложником начатой им самим политики доверительных отношений. Если в ЕС возобладает курс на конфронтацию с Вашингтоном, французский лидер рискует остаться на обочине. После тесной дружбы с Трампом возглавить кампанию против него Парижу будет сложно. И на первые роли вернется Ангела Меркель — благодаря репутации давней противницы Трампа.

"Матч начался!"

Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эмманюэль Макрон на полях Петербургского международного экономического форума - 2018. 24 мая 2018
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Многие в Европе надеются, что похолодание между союзниками по НАТО временное. Страны ЕС не раз шли на уступки США, чтобы загладить возникавшие противоречия. В Париже могут рассчитывать "пересидеть" Трампа, дождавшись следующего президента, однако это рискованная политика. Прежде всего потому, что особенных средств воздействия на США и на выборы там у ЕС нет.

© РИА Новости / Алексей АгарышевПерейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Президент США Дональд Трамп

По мнению франковеда Юрия Рубинского, Евросоюз способен ответить Вашингтону введением пошлин на товары, производящиеся в тех штатах, где избиратели не определились, голосовать им за демократов или республиканцев. Так Брюссель вмешался бы в американский избирательный процесс, навредив Трампу. "Это со стороны европейцев рассчитанный шаг. Трудно сказать, чем закончится противостояние, но ясно одно: матч начался", — объяснил РИА Новости специалист.

Однако именно в ключевых штатах Трамп чувствует себя уверенно, поскольку он добился снижения безработицы. Металлургическая промышленность получит выгоду от введения пошлин, а машиностроение обретет дополнительный импульс благодаря выходу из договоров о свободной торговле. Чтобы противостоять этим факторам, у Парижа и Берлина может просто не найтись ресурсов.

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Ильяс Димиров
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