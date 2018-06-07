Разговор с Трампом — "сосиска". Как портились отношения США и Франции

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости, Игорь Гашков. Вашингтон объявил торговую войну Парижу. Франция рассчитывала на доверительные отношения, сложившиеся между президентами Дональдом Трампом и Эммануэлем Макроном, однако, не добившись уступок в вопросе о пошлинах, Елисейский дворец перешел на жесткий тон. Белый дом ответил не менее грубо.

Как закончился медовый месяц

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Неудача партии Ангелы Меркель на выборах серьезно ослабила ее позиции, и на место лидера Евросоюза смог претендовать Макрон. В Вашингтоне это поддержалиДональд Трамп давно видит в немецком политике оппонента. И разговаривать предпочитает с другими представителями ЕС. Складывавшийся альянс Парижа и Вашингтона скрепили взаимные комплименты национальных лидеров.

Трамп отозвался о Макроне как о "будущем великом президенте", Макрон о Трампе — как о "политике, верном своим обещаниям". Дружба с США вписалась во внешнеполитическую философию Парижа, заявляющего о необходимости вести переговоры со всеми заинтересованными сторонами. Слушать каждого — в том числе и Трампа, никогда не пользовавшегося симпатиями в ЕС.

Сближение между Парижем и Вашингтоном продлилось несколько месяцев. Черту подвел неудачный визит Макрона в США в мае 2018 года. Несмотря на доброжелательный прием, французский лидер не смог конвертировать дружбу с Трампом в уступки с пошлинами на сталь и алюминий и по иранской ядерной сделке.

Вернувшись в Европу, Макрон сообщил о попытках установить "тиранию" над ЕС, назвал торговые войны прелюдией к мировому пожару, а 31 мая побеседовал с Белым домом на повышенных тонах. Как стало известно из утечек, Трамп отвечал собеседнику грубо, и обе стороны расстались крайне недовольными друг другом. Макрон сравнил эти переговоры с… сосиской. "Если раскрыть людям рецепт сосисок, не уверен, что они продолжат их есть", — пошутил президент.

"Макрону нечего предложить Трампу"

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© REUTERS / Jason Lee/Pool Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018 года © REUTERS / Jason Lee/Pool Канцлер Германии Ангела Меркель на пресс-конференции после переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном. 24 мая 2018 года

Как считает российский политолог Дмитрий Габитов, курс американского лидера определяется приближением промежуточных выборов в конгресс. Международной повестке Белый дом уделяет все меньше внимания. Главное для Трампа сейчасубедить избирателей, что в США возвращаются рабочие места. Прислушиваться к критике европейцев и идти на попятный, пока не завершится голосование, он не станет.

"Политическое партнерство — это отлично, но Трамп был избран американцами, поверившими в его экономическую программу, предполагавшую элементы протекционизма. Подход Макрона другой. Трамп озабочен тем, чтобы набрать очки в глазах избирателей, причем его особенно интересуют ключевые штаты. Там трудно объяснить, для чего нужно сближение с Францией. А вот возвращение рабочих мест — понятный разговор. Это определяет логику американского президента", — комментирует эксперт.

Теперь Макрон может оказаться заложником начатой им самим политики доверительных отношений. Если в ЕС возобладает курс на конфронтацию с Вашингтоном, французский лидер рискует остаться на обочине. После тесной дружбы с Трампом возглавить кампанию против него Парижу будет сложно. И на первые роли вернется Ангела Меркель — благодаря репутации давней противницы Трампа.

"Матч начался!"

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Многие в Европе надеются, что похолодание между союзниками по НАТОвременное. Страны ЕС не раз шли на уступки США, чтобы загладить возникавшие противоречия. В Париже могут рассчитывать "пересидеть" Трампа, дождавшись следующего президента, однако это рискованная политика. Прежде всего потому, что особенных средств воздействия на США и на выборы там у ЕС нет.

По мнению франковеда Юрия Рубинского, Евросоюз способен ответить Вашингтону введением пошлин на товары, производящиеся в тех штатах, где избиратели не определились, голосовать им за демократов или республиканцев. Так Брюссель вмешался бы в американский избирательный процесс, навредив Трампу. "Это со стороны европейцев рассчитанный шаг. Трудно сказать, чем закончится противостояние, но ясно одно: матч начался", — объяснил РИА Новости специалист.

Однако именно в ключевых штатах Трамп чувствует себя уверенно, поскольку он добился снижения безработицы. Металлургическая промышленность получит выгоду от введения пошлин, а машиностроение обретет дополнительный импульс благодаря выходу из договоров о свободной торговле. Чтобы противостоять этим факторам, у Парижа и Берлина может просто не найтись ресурсов.