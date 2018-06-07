Без вас обойдемся! Почему Брюсселю больше не нужен "польский сантехник"

Владимир Ардаев, обозреватель РИА Новости

Европейский парламент утвердил новые правила трудового найма. Работодатели обязуются платить приезжим не меньше, чем местным. С одной стороны, это выглядит как забота о гражданах "бедных" стран ЕС, устремляющихся на заработки в "богатые". С другой, способно окончательно разрушить общий рынок труда — некоторые западные СМИ уже обвиняют Брюссель в возведении "стены между Востоком и Западом". О том, как воспринимают нововведения в Европе, — в материале РИА Новости.

Дорогие иностранцы

Документ, за который проголосовали 456 из 652 депутатов ЕП, призван "обеспечить лучшую защиту приглашенным иностранным работникам и более честную конкуренцию между компаниями". Так сказано на официальном интернет-портале Европейского парламента.

Работодатель должен платить одинаково всем гражданам стран Евросоюза. Кроме того, он обязан обеспечить европейскому гастарбайтеру комфортабельные условия проживания, соответствующие санитарным нормам ЕС, оплатить дорогу в оба конца и не вправе удерживать расходы на перемещение и проживание из его заработной платы.

Трудовой контракт с иностранцем может заключаться максимум на год, после чего продлевается еще самое большее на полгода. Если и по истечении этого срока иностранец продолжает трудиться там же, на него уже распространяется трудовое законодательство принимающей страны. Государства — члены ЕС обязаны обеспечить защиту работников, выезжающих за границу, от рекрутеров-мошенников.

Таким образом, нанимать иностранцев будет не дешевле, как сейчас, а дороже.

Европарламент дает два года на то, чтобы привести национальное законодательство в соответствие с новыми требованиями, после чего они вступят в силу.

Обремененная свобода

Все это противоречит одному из основных принципов Европейского сообщества — свободе передвижения. Граждане входящих в него стран могут беспрепятственно перемещаться по ЕС в целях проживания, работы и учебы. Особенно активно этот принцип заработал с 2004 года, когда в европейскую семью народов стали вливаться страны Центральной и Восточной Европы из бывшего социалистического лагеря. Граждане Польши, Венгрии, Чехии, Словакии, Словении, Болгарии, Румынии, Хорватии и Прибалтийских стран массово хлынули на заработки к экономически более благополучным западным соседям.

© AP Photo / Czarek Sokolowski Рабочие на строительстве здания в Варшаве, Польша © AP Photo / Czarek Sokolowski Рабочие на строительстве здания в Варшаве, Польша

Пальма первенства по обеспечению Западной Европы дешевыми рабочими руками для наиболее неквалифицированных и непопулярных у местного населения видов работ принадлежит Литве, Латвии и Польше, но и прочие не особо отстают. Скоро этот рынок может схлопнуться: директива ЕП ставит крест на демпинге.

Казалось бы, свободу перемещения в поисках работы де-юре никто не ущемляет. Однако де-факто она существенно ограничивается: просто этой работы не будет.

Кто заменит почтальона?

Как теперь быть с непопулярными вакансиями и обеспечивать сезонные сельскохозяйственные работы, непонятно. Скажем, в Германии, куда традиционно устремляются граждане Польши, они заняты в заводских цехах, на стройках и животноводческих фермах. Особенно много поляков приезжает на уборку овощей и фруктов. Немцами этот фронт работ не обеспечить. Новые требования приведут к повышению себестоимости продукции, а многие фермеры окажутся на грани разорения. Консультант по аграрным вопросам берлинской компании Terreco GmbH Маркус Виггерт, живущий в Потсдаме, сравнивает эту ситуацию с той, что возникла с профессией почтальона.

"По действующим в Германии законам, работодатель обязан платить наемному иностранному работнику не меньше, чем предусмотрено минимальным размером оплаты труда (МРОТ), — немногим больше девяти евро в час. Сезонным сельхозрабочим обычно так и платят. Но вот в почтальоны за такие деньги никто идти не хотел. В итоге власти вынуждены были повысить МРОТ для почтальонов до 2100 евро в месяц, и эта не слишком квалифицированная профессия стала высокооплачиваемой", — рассказывает он.

По его мнению, теперь фермерам придется вкладывать больше средств в механизацию ручного труда — в Германии уже есть тракторы, работающие без трактористов. Так или иначе, поток наемных работников с введением в действие новых правил резко сократится. И больнее всего это ударит по государствам — поставщикам дешевой рабочей силы.

"Тем же полякам и гражданам других восточноевропейских стран — членов ЕС, для которых заработки в Германии были существенным источником дохода, придется оставаться дома, где они уже не смогут столько заработать. Получается, что Евросоюз создает систему, препятствующую формированию привлекательных рабочих мест", — говорит Виггерт.

О чем молчит статистика

По данным Европарламента, в 2016 году в ЕС было 2,3 миллиона внутренних гастарбайтеров. Причем с 2010 года этот показатель вырос почти на 70 процентов и продолжал расти. Все эксперты делают оговорку: учтены лишь те, кто трудится по "белым" контрактам. В реальности данный показатель, по оценкам, на порядок больше.

Среди стран Восточной Европы по соотношению тех, кто занят отхожим промыслом, к общей численности населения лидирует Литва. Ника (так она назвала себя) оставила номер своего телефона на сайте по поиску работы в Европе. Россиянка, 11 лет врачебной практики. Замужем за гражданином Литвы, живет в Евросоюзе. Регулярно ездит в Германию — работает там больничной няней, сиделкой в доме престарелых или в семье. Подтвердить российский диплом врача не удается — в том числе из-за недостаточного владения немецким. Но даже такой неквалифицированный труд помогает обеспечить заработок, значительно больший, чем в Литве.

"Не думаю, что в больницы Германии выстроится очередь немцев, чтобы занять мое место. До сих пор мне и таким, как я, удается трудоустроиться прежде всего потому, что никто не хочет идти на такую работу. Но если работодателям придется платить мне столько же, сколько немецкой сиделке, да еще оплачивать дорогу и жилье, вряд ли меня наймут официально. Скорее всего, работа останется, но ничем не документированная — так происходит сегодня при устройстве в большинство семей. В результате иностранные работники окажутся еще менее защищенными, чем сейчас", — говорит Ника.

С ней согласен Слава Шваб — он родился в начале 1980-х в Казахстане, а в конце 1990-х вместе с родителями переехал в Германию. Владеет небольшой консалтинговой фирмой в Берлине.

Серый и черный сектора трудового рынка в Европе после вступления в силу новых норм Евросоюза значительно расширятся. Многие работодатели, использующие дешевую рабочую силу из Центральной и Восточной Европы, просто уйдут в тень. Наверняка вырастет и число индивидуальных предпринимателей, в качестве которых регистрируются приезжающие на заработки. То, как они используют труд своих соотечественников, властям очень нелегко контролировать", — утверждает бизнесмен.

Сдвиг на Восток

Дополнительная "защита" иностранных работников создаст в Европе очередной барьер между Западом и Востоком, станет препятствием для свободного перемещения от "молодых" членов ЕС к "старым". Это усугубит проблемы менее развитых европейских государств, для которых деньги, привозимые их гражданами с Запада, — существенная статья доходов. В том числе за счет налоговых поступлений.

Брюссель, судя по всему, это не останавливает. Мало того, в проекте бюджета ЕС на 2021-2027 годы, недавно представленном Еврокомиссией, предусмотрено прекращение выплат из общеевропейской кассы странам, нарушающим базовые критерии правового государства. Речь прежде всего о Польше и Венгрии, которые уже не первый год подвергаются критике за проводимые там судебные реформы и ряд правовых актов. Это происходит на фоне Brexit, когда крупнейший плательщик ЕС — Великобритания — выбывает из игры вместе с 12 миллиардами евро ежегодных отчислений в общую казну. Не только эта сумма распределяется между остающимися 27 правительствами — общий объем взносов планируется также увеличить. Похоже, идея "Европы двух скоростей" — "бедной" и "богатой", устремленной в будущее и догоняющей — уже реализуется.

Новые правила найма иностранных рабочих — не досужая выдумка евробюрократов. Они призваны решить проблемы стран Запада, считает член правления партии "Русский союз Латвии" Юрий Петропавловский. В частности, в Германии и ряде других западных членов ЕС сегодня образовался избыток не занятого трудом населения — в результате реализации программы по приему беженцев и иммигрантов. И правительства этих стран очень озабочены тем, как вовлечь иждивенцев в трудовую деятельность.

"Изменив правила, власти ЕС, с одной стороны, освободят занятые иностранцами рабочие места, с другой — увеличат их привлекательность за счет более высоких зарплат в надежде, что на эти места придут иммигранты. То, какие проблемы это создаст на Востоке, Брюссель мало волнует", — говорит Юрий Петропавловский.

На Востоке освободившиеся трудовые ресурсы тоже надо будет как-то использовать. И тогда, скорее всего, придется освобождать рабочие места, занятые сегодня гастарбайтерами с Украины. С момента введения для этой страны безвизового режима не менее миллиона украинцев переместились в Европу — прежде всего в Польшу и страны Балтии. Не исключено, что скоро им придется возвращаться домой.