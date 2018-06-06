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В мире

"Антонов" считает невозможным производство Ан-124 в России

12:4006.06.2018
(обновлено: 12:41 06.06.2018)
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© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкСамолет Ан-124-100 в сборочном цехе самолетостроительного предприятия в Ульяновске. Архивное фотоСамолет Ан-124-100 в сборочном цехе самолетостроительного предприятия в Ульяновске. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Украинское ГП "Антонов" назвало невозможным производство Ан-124 "Руслан" в России. Таким образом предприятие прокомментировало заявление члена комиссии при президенте по вопросам развития авиации Юрия Сытника о подобных планах.

Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан в сопровождении двух истребителей Су-27. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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Героический рывок: кто похитил у Украины "Русланы"

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции", — сообщили в пресс-службе предприятия изданию "Обозреватель".

В "Антонове" добавили, что не собираются восстанавливать сотрудничество с российской стороной для работы над "Русланом".

В конце прошлой недели Сытник заявил, что выпуск этого самолета могут возобновить под новым брендом. Он отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.

"Очередной выпад"

Самолет АН-124-100 во время репетиции воздушной части военного парада в Москве в ознаменование 70-летия Победы в Великой Отечественной войне
© РИА Новости / Александр Вильф
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Военный эксперт: Ан-124 уже давно стал российским
Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин назвал такое заявление "очередным выпадом" в адрес России.

"Сегодня наша промышленность, и ОПК в том числе, достаточно быстро и эффективно переходят, и во многом уже перешли на отечественнее рельсы. Перейти к соответствующим мерам вынудила политика некоторых государств, которая, к сожалению, носит неконструктивный характер по отношению к нашей стране", — заявил депутат в эфире радио Sputnik.

По его словам, Россия способна заменить детали, которые поставлялись с Украины.

Отсутствие двигателя

Стратегический военно-транспортный самолет Ан-124 Руслан. Архивное фото
© РИА Новости / Антон Денисов
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ОАК считает решаемой задачей воспроизводство самолета Ан-124 "Руслан"
При этом эксперт в области авиастроения, исполнительный директор агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев отметил, что техническая проблема все же может возникнуть. По его словам, у России отсутствует необходимый двигатель тягой не менее 23 тонн.

Эксперт пояснил, что создаваемый в России двигатель ПД-35 может появиться лишь в следующем десятилетии. Тяга существующего двигателя ПС-90А составляет 16 тонн. Кроме того, существующую в Ульяновске документацию Ан-124, а также другие технологии необходимо оцифровать, а технологии модернизировать. На это также уйдет не один год, сказал Пантелеев.

В то же время Пантелеев подчеркнул, что перенос производства самолётов типа Ил-76 из Ташкента в Ульяновск было в прошлом десятилетии прошло успешно и это может служить примером для реализации проекта создания мощностей для производства Ан-124.

Планы по возобновлению производства

Самолет Ан-24 в аэропорту Байкал в Улан-Удэ. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Агнор
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Украина пожаловалась на Росавиацию в ICAO
Ан-124-100 "Руслан" — самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов. В то время самолет считался крупнейшим по габаритам в мире. Производился на заводе "Авиастар" в Ульяновске, однако серийный выпуск не осуществляется с 2004 года.

Россия и Украина долгое время вели переговоры о совместном производстве Ан-124. Проект также предполагал модернизацию самолетов. Однако в 2014 году замглавы Минпромторга Юрий Слюсарь заявил, что план возобновления производства Ан-124 больше не стоит на повестке дня из-за сложной политической ситуации.

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13:06
06.06.2018
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