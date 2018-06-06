Депутат Госдумы: российская промышленность перешла на отечественные рельсы

Украинское предприятие "Антонов" заявило, что не видит для самолетов "Руслан" будущего в России. Это заявление прокомментировал в эфире радио Sputnik депутат Госдумы Юрий Швыткин.

Украинское ГП "Антонов" считает невозможным производство самолета Ан-124 "Руслан" в России, сообщили изданию "Обозреватель" в пресс-службе предприятия.

Ранее член комиссии при президенте России по вопросам развития авиации Юрий Сытник заявил, что выпуск этого самолета могут возобновить под новым брендом. Он отметил, что инженеры планируют модернизировать авионику, конструкцию шасси, а также поменять у воздушного судна двигатели.

"Если речь идет о модернизации, то предусматривается внесение изменений в типовой конструкции. При этом только разработчик самолета ГП "Антонов" обладает всеми техническими знаниями и необходимой информацией о конструкции, свойствах, ресурсах, сроках службы и летной годности самолетов Ан-124-100, включая данные испытаний и анализов, необходимых для сохранения целостности конструкции. Таким образом, изготовление самолетов семейства Ан-124 под маркой "Антонов" без участия ГП "Антонов" невозможно", – говорится в сообщении украинского предприятия.

В "Антонове" добавили, что не собираются восстанавливать сотрудничество с российской стороной для работы над "Русланом".

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в эфире радио Sputnik оценил заявление украинской стороны.

"Убежден, что это просто очередной выпад в отношении нашего государства, которыми славится украинская сторона. Сегодня наша промышленность, и ОПК в том числе, достаточно быстро и эффективно переходят, и во многом уже перешли на отечественнее рельсы. Перейти к соответствующим мерам вынудила политика некоторых государств, которая, к сожалению, носит неконструктивный характер по отношению к нашей стране. Сегодня можно с уверенностью говорить, что мы в состоянии заменить те детали, двигатели, которые поставлялись с Украины, российским производством", – сказал Юрий Швыткин.

Ан-124-100 "Руслан" – самый грузоподъемный серийный грузовой самолет. Его сконструировали в первой половине 1980-х годов в ОКБ Антонова. В то время он считался крупнейшим по габаритам самолетом в мире.