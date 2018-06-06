Смоленская катастрофа: в Польше заявили об обнаружении следов взрывчатки

МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Польская комиссия по расследованию авиакатастрофы под Смоленском, в которой в 2010 году погиб президент республики Лех Качиньский, объявила об обнаружении следов взрывчатки на обломках самолета, сообщает агентство PAP.

Утверждается, что компоненты взрывчатых веществ также нашли на теле одной из жертв. В то же время исследования не показали наличия подобных соединений в почве на месте авиакатастрофы.

Министр обороны Польши Антони Мачеревич, который сейчас возглавляет комиссию, неоднократно заявлял, что причиной авиакатастрофы могли стать взрывы на борту. В октябре прошлого года эксперты не подтвердили его предположения, отметив лишь, что один из регистраторов полета зафиксировал "воздействие на самолет очень большой энергии".

Продление сроков расследования

Следствие по делу об авиакатастрофе польского самолета Ту-154 под Смоленском продлено до конца текущего года, сообщила в начале апреля пресс-секретарь генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик.

"Расследование смоленской катастрофы продлено до 31 декабря 2018 года" — сказала Бялик.

Изучение обломков Ту-154

В середине апреля Антони Мачеревич заявил, что комиссия хотела бы получить доступ к обломкам Ту-154 и отметил, что она направляла России запрос об изучении фрагментов самолета на месте крушения, но не получила ответ.

В конце мая Генеральная прокуратура России опровергла эти заявления. "Хотелось бы опровергнуть недостоверные заявления польской стороны относительно неисполнения конкретных обращений Национальной прокуратуры Польши с просьбой об организации допуска к обломкам Ту-154М для осуществления очередного осмотра польскими представителями, которое поступило в июне 2017 года, и о возвращении обломков этого самолета в Польшу", — сказал официальный представитель генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, все без исключения обращения Национальной прокуратуры Польши о правовой помощи по уголовным делам, связанным с катастрофой, детально рассматриваются с соблюдением необходимых сроков.

Крушение Ту-154 и выводы следствия

10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского президентского самолета под Смоленском погибли все 96 пассажиров, находившихся на борту, в том числе глава республики Лех Качиньский.

Межгосударственный авиационный комитет в 2011 году обнародовал окончательный отчет о результатах технического расследования, согласно которому непосредственной причиной крушения самолета признано решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами — недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

Польская комиссия по расследованию катастрофы под руководством экс-главы МВД Ежи Миллера пришла к аналогичным выводам, назвав причиной катастрофы снижение ниже дозволенного минимума президентского самолета, пошедшего на посадку, несмотря на густой туман.

Тем не менее, нынешние власти Польши не согласились с отчетом МАК и выводами комиссии Миллера и приняли решение о создании второй комиссии.