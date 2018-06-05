Власти Гватемалы объявили срочную эвакуацию из района вулкана Фуэго

МЕХИКО, 6 июн – РИА Новости. Гватемальские власти во вторник объявили срочную эвакуацию из районов, прилегающих к вулкану Фуэго, из-за его активности.

"Осуществляется общая эвакуация граничащих с вулканом Фуэго поселков из-за его активности, которая имеет тенденцию к росту, согласно анализу, возможны пирокластические и грязевые вулканические потоки", — говорится в сообщении национальной службы по снижению последствий стихийных бедствий.

Эвакуация касается как остававшихся в районах жителей, так и спасателей, медиков и журналистов.

Общее число погибших в результате извержения вулкана Фуэго в Гватемале в воскресенье возросло до 72 человек, сообщил во вторник директор национального института судебных наук страны Фануэль Гарсия. Всего в больницах остаются 35 пострадавших в результате извержения. Большинство из них находятся в критическом состоянии.