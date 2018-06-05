В США заявили, что ждут отчета МАГАТЭ про обогащение урана в Иране

ВАШИНГТОН, 5 июн – РИА Новости. США ожидают отчет МАГАТЭ про обогащение урана в Иране, если такое обогащение ведется, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Если МАГАТЭ полагает, что это имеет место быть, то мы верим, что МАГАТЭ сообщит об этом совету управляющих и ООН. Мы ждем этого (отчета), если такое происходит в Иране", — сказала Науэрт на брифинге.

Также она сообщила, что США изучают сообщения о том, что Иран якобы убрал со своих ядерных объектов инспекторов и видеокамеры, при помощи которых велось наблюдение.

В то же время она заверила, что у США есть возможности для получения достоверной информации о ситуации в Иране даже после выхода из "ядерного соглашения".

"США остаются мировой державой, и у меня нет никакого беспокойства по поводу того, могут ли США получить такого рода информацию и разведданные для принятия решений", — сказала Науэрт.

Ранее Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи распорядился, чтобы Организация по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) немедленно начала подготовку к обогащению урана на уровне 190 тысяч ЕРР (единица работы по разделению изотопов, являющаяся одним из показателей мощности центрифуг). В свою очередь вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи сообщил, что увеличение мощностей по обогащению урана не будет выходить за рамки ядерной сделки и что ядерная деятельность страны носит мирный характер.