Катар за год блокады стабилизировал ситуацию в экономике, отметил эксперт

ДОХА, 5 июн — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катару удалось предотвратить отток капитала из страны и стабилизировать ситуацию в экономике, несмотря на негативные последствия объявленного год назад бойкота соседних стран, заявил РИА Новости эксперт по странам Персидского залива Хавас Такийя.

Год назад Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет разорвали дипотношения с Дохой, обвинив ее в поддержке терроризма и прекратив с Катаром всякое сообщение. В ответ на это Катар заявил, что обвинения против него связаны с успехами эмирата.

"Несмотря на год блокады Катара со стороны соседних стран, экономическая ситуация в стране является благополучной, Катару удалось убедить инвесторов в стабильности его экономики и предотвратить отток капитала из страны, в связи с чем курс местной валюты остался на том уровне, на каком он был до введения бойкота", — отметил эксперт.

По его словам, катарским властям удалось за этот год реализовать масштабные проекты, в частности, открыть новый порт Хамад и заместить отдельные товары продукцией собственного производства, создав целые отрасли экономики, к примеру, молочную промышленность.

Как указал Такийя, не оправдались прогнозы противников Катара — Саудовской Аравии и ОАЭ — о его скором экономическом коллапсе в результате блокады и быстрого истощения фонда национального благосостояния.

"Катар в начале кризиса потратил где-то 40 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния, размер которого составлял 350 миллиардов, но потом он стал возвращать эти деньги в фонд. Власти Катара пытаются уравновесить траты и доходы, сокращая, например, количество иностранной рабочей силы, но не отказываясь от крупных проектов, в том числе связанных с будущим чемпионатом мира по футболу", — сказал эксперт.

Он напомнил, что дефицит бюджета Катара в 2017 году составил 7 миллиардов долларов, но с учетом роста цен на нефть в этом году и заложенных в бюджете нефтяных доходов из расчета в 45 долларов за баррель нефти, ожидается, что бюджет эмирата в этом году может стать почти бездефицитным.

В конце мая исполнительный совет Международного валютного фонда дал прогноз о росте ВВП Катара в 2018 году на уровне 2,6%. Как отметил совет, "ситуация в банковском секторе Катара остается стабильной из-за высокого качества активов и сильной капитализации. Перспективы экономического роста в краткосрочной перспективе в основном положительные. Уровень ликвидности в основном остается удовлетворительным с ликвидными активами по отношению к совокупным активам на уровне 27,3%".