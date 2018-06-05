Катар за год блокады стабилизировал ситуацию в экономике, отметил эксперт

ДОХА, 5 июн — РИА Новости, Юлия Троицкая. Катару удалось предотвратить отток капитала из страны и стабилизировать ситуацию в экономике, несмотря на негативные последствия объявленного год назад бойкота соседних стран, заявил РИА Новости эксперт по странам Персидского залива Хавас Такийя.
"Несмотря на год блокады Катара со стороны соседних стран, экономическая ситуация в стране является благополучной, Катару удалось убедить инвесторов в стабильности его экономики и предотвратить отток капитала из страны, в связи с чем курс местной валюты остался на том уровне, на каком он был до введения бойкота", — отметил эксперт.
По его словам, катарским властям удалось за этот год реализовать масштабные проекты, в частности, открыть новый порт Хамад и заместить отдельные товары продукцией собственного производства, создав целые отрасли экономики, к примеру, молочную промышленность.
Как указал Такийя, не оправдались прогнозы противников Катара — Саудовской Аравии и ОАЭ — о его скором экономическом коллапсе в результате блокады и быстрого истощения фонда национального благосостояния.
"Катар в начале кризиса потратил где-то 40 миллиардов долларов из фонда национального благосостояния, размер которого составлял 350 миллиардов, но потом он стал возвращать эти деньги в фонд. Власти Катара пытаются уравновесить траты и доходы, сокращая, например, количество иностранной рабочей силы, но не отказываясь от крупных проектов, в том числе связанных с будущим чемпионатом мира по футболу", — сказал эксперт.
В конце мая исполнительный совет Международного валютного фонда дал прогноз о росте ВВП Катара в 2018 году на уровне 2,6%. Как отметил совет, "ситуация в банковском секторе Катара остается стабильной из-за высокого качества активов и сильной капитализации. Перспективы экономического роста в краткосрочной перспективе в основном положительные. Уровень ликвидности в основном остается удовлетворительным с ликвидными активами по отношению к совокупным активам на уровне 27,3%".