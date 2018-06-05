Госдеп прокомментировал призывы немецких политиков выслать посла США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Официальный представитель госдепа Хезер Науэрт, комментируя ситуацию вокруг высказываний посла США в Германии о поддержке консерваторов в Европе, заявила, что у послов есть право выражать своё мнение.

Посол США в Германии Ричард Гренель заявил в интервью ультраправому веб-сайту Breitbart, в частности, что "хотел бы укрепить остальных консерваторов по всей Европе", в частности, он назвал австрийского канцлера Себастьяна Курца. Позже газета Frankfurter Rundschau сообщила, что в МИД ФРГ хотели бы получить от Ричарда Гренеля разъяснения по поводу его высказываний. По данным газеты, этот выпад представителя США направлен против германского правительства. Кроме того, он нарушает традицию, согласно которой послы иностранных государств не должны политизировать свою работу, пишет Frankfurter Rundschau.

"У послов есть право выражать свое мнение. Они представители Белого дома, будь то нынешняя администрация или другие администрации, и мы слышим, что они высказывают своё мнение. И иногда эти мнения людям могут нравиться или не нравиться. Существует также свобода слова. Независимо от того, нравится ли вам это, иногда послы говорят подобные вещи", — сказала она журналистам на брифинге.

Науэрт сообщила при этом, что у США и Германии "очень крепкие отношения".

"Мы не поддерживаем никакие политические партии. Мы поддерживаем демократии, мы поддерживаем страны, которые сами для себя решают, за кого они ходят голосовать. Я думаю, что посол Гренель подчеркнул, что существуют некоторые партии и кандидаты в Европе, у которых идут хорошо дела", — добавила она.

Как сообщил журналистам глава внешнеполитического ведомства Германии Хайко Маас, высказывания посла США в Германии Ричарда Гренеля будут обсуждаться в ходе встречи дипломата в МИД ФРГ 6 июня.