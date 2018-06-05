США не будут платить за размещение делегации КНДР в Сингапуре

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. США не станут оплачивать размещение делегации КНДР в Сингапуре в ходе президентского саммита 12 июня, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Правительство США не будет платить за размещение северокорейской делегации", — сказала она на брифинге журналистам.

Ранее газета Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, сообщила, что представители США и КНДР, которые занимаются подготовкой встречи американского президента Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, пока не решили вопрос, кто будет платить за пребывание делегации из Пхеньяна в сингапурской гостинице.

По данным издания, северокорейская сторона просила, чтобы за это заплатило иностранное государство. Президентский номер в ней стоит 6 тысяч долларов за ночь, отмечает газета.

Как подчеркивает издание, "США готовы покрыть стоимость пребывания" северокорейской делегации в пятизвездочной гостинице, но "осознают, что Пхеньян может воспринять" этот шаг как оскорбление. В связи с этим, по данным издания, представители США рассматривают возможность обращения к принимающей стране — Сингапуру — с просьбой "оплатить счет" северокорейской делегации.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что саммит с лидером КНДР Ким Чен Ыном все же состоится в Сингапуре 12 июня. Такое заявление он сделал после встречи с главным советником северокорейского лидера, заместителем председателя ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ён Чхолем.