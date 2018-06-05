ЛНР передала ООН список пленных, которым Киев отказал в медпомощи

ЛУГАНСК, 5 июн — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики передали специальному докладчику ООН Нильсу Мельцеру список удерживаемых Киевом лиц, которым было отказано в медицинской помощи, заявила РИА Новости руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.
"Сегодня состоялась встреча со спецдокладчиком ООН Мельцером, на которой мною и исполняющим обязанности министра иностранных дел Луганской народной республики Владиславом Дейнего представителю международной организации были переданы списки лиц, удерживаемых на Украине в связи с конфликтом, которым отказано в предоставлении медицинской помощи, что является разновидностью пытки", — сообщила Кобцева.