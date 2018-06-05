МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Радиационный фон на территории Белоруссии из-за пожара вблизи Чернобыльской АЭС не изменился, сообщила во вторник пресс-служба МЧС республики.

Ранее во вторник украинская Госслужба по ЧС сообщила, что около 10 гектаров сухой травы загорелись в Чернобыльской зоне отчуждения, сообщалось о задымлении и возгорании травяного покрова и кустарника. На территории промышленной площадки ЧАЭС возгораний обнаружено не было.

"Пятого июня 2018 года по данным стационарных пунктов наблюдения радиационного мониторинга и измерительных пунктов автоматизированной системы контроля, расположенной в приграничных районах в зоне влияния ЧАЭС, радиационная обстановка стабильная. Превышений уровней мощности дозы гамма-излучения многолетними значениями не зафиксировано", — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По информации пресс-службы, синоптическая ситуация в южных регионах республики 5-6 июня (направление ветра "северо-запад", скорость 4-6 метров в секунду) не будет способствовать переносу воздушных масс на территорию Белоруссии, для контроля радиационной обстановки Белгидромет усилил режим работы службы радиационно-экологического мониторинга на территории Гомельской области.

"Работники республиканского центра управления и реагирования на чрезвычайные ситуации МЧС Беларуси находятся в контакте со своими украинскими коллегами", — отмечается в сообщении ведомства.

Катастрофа на Чернобыльской станции произошла 26 апреля 1986 года, взорвался четвертый энергоблок станции. Общая площадь радиационного загрязнения в Белоруссии составили около 46,5 тысячи квадратных километров (23% от общей площади). На Украине были загрязнены 50 тысяч квадратных километров в 12 областях. Кроме того, от радиоактивного загрязнения пострадали 19 российских регионов с территорией почти 60 тысяч квадратных километров и населением 2,6 миллиона человек.