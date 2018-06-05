Глава Египта поручил ушедшему в отставку правительству продолжать работу

КАИР, 5 июн — РИА Новости. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси во вторник поручил ушедшему в отставку правительству страны продолжать исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина, сообщила президентская пресс-служба.

Египетское правительство во главе с Шерифом Исмаилом во вторник подало прошение об отставке, спустя несколько дней после инаугурации главы государства, как того требует конституция страны.

В субботу избранный президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси вступил в должность главы государства на новый четырехлетний срок на торжественной церемонии в Каире в здании Палаты представителей (парламента) Египта.

Выборы президента Египта состоялись в марте. Действующий президент ас-Сиси получил около 22 миллионов голосов избирателей, что составляет 97% от общего числа проголосовавших. Явка избирателей на выборах составила 41,05%.