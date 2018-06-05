Анкара намерена бороться с РПК на севере Ирака

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Турция обсуждает сотрудничество в борьбе с запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Ирака с США, Ираком и его курдской автономией, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

Как заявил накануне глава МВД Турции Сулейман Сойлу, многие объекты в районе Хакурк на севере Ирака перешли под контроль турецких вооруженных сил, они продвинулись на 26-27 км вглубь иракской территории, их конечной целью является район гор Кандиль, где расположены лагеря РПК.

"Будет четырехстороннее сотрудничество между Турцией, США, Багдадом и Эрбилем, поскольку РПК также является врагом Эрбиля… Мы полны решимости очистить от РПК наши границы. Поддержка Ирака имеет ключевое значение, поскольку это иракская земля. РПК покинула Синджар, но по-прежнему имеет значительное присутствие в горах Кандиль и за пределами этого региона. Мы очистим все эти районы", — сказал Чавушоглу на пресс-конференции в Анталье. Его цитирует газета Hurriyet.

По словам главы МИД Турции, операция против РПК в Северном Ираке требует обмена разведданными между Анкарой, Вашингтоном, Багдадом и Эрбилем, и "с этой целью ведется необходимая работа".

После возобновления в Турции в июле 2015 года вооруженного конфликта с РПК в результате нападений курдских повстанцев погибли более 900 военных и полицейских, а также около 500 гражданских. По данным министерства обороны Турции, за этот период силы безопасности нейтрализовали более 10 тысяч членов РПК. На севере Ирака находятся базы РПК, против которых ВС Турции проводят воздушные и наземные операции.