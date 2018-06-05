National Interest рассказал о "смертоносном" российском автомате

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Функциональные и баллистические характеристики автомата Калашникова на практике дают "удивительные результаты" и делают АК поистине "смертоносным", пишет американский журнал The National Interest.

Автор издания Чарли Гао проанализировал данные таблиц о стрельбе по наземным целям и сравнил технические показатели АКМ и АК-74, принятых на вооружение в 1959 и 1974 годах соответственно.

Как пишет издание, баллистические характеристики российского оружия почти не отличаются от показателей современных американских винтовок. При этом, по сравнению с АКМ, скорость вращения пули АК-74 значительно выше. Кроме того, более новый автомат лучше сохраняет энергию вращения.

Особое внимание автор статьи уделил точности стрельбы. "На дистанции в 100 метров средняя точность первого выстрела среднестатистического стрелка из AK-74 имела вертикальную и горизонтальную дисперсию в четыре сантиметра. С АКМ этот показатель возрастает до шести сантиметров", — говорится в материале.

Издание пишет, что при использовании автоматов более подготовленными военными показатели дисперсии снижаются.

Автор публикации также проанализировал, сколько выстрелов необходимо оружию для поражения цели. Так, при стрельбе по ростовой мишени с расстояния в 800 метров стрелкам с АК-74 потребовалось "11 выстрелов, чтобы поразить ее из положения лежа в оборудованной позиции, 20 выстрелов из оборудованной позиции в окопе и 26 выстрелов из положения лежа в необорудованной позиции".

"Применительно к АКМ эти цифры выросли до 18, 22 и 41 выстрела", — отмечает автор статьи.

Кроме того, аналитик обратил внимание на показатели АК-74 при стрельбе длинными очередями. По его мнению, в подобных испытаниях 74-я модель продемонстрировала "улучшения в полностью автоматическом управлении и точности".

Как пишет издание, усовершенствованные показатели АК-74 значительно повышают функциональные и баллистические характеристики автомата.

"Небольшие улучшения в стрелковом оружии на практике могут дать удивительные результаты как для солдат среднего уровня подготовки, так и для более профессиональных военных", — резюмирует The National Interest.

Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>