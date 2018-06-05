МИД Грузии отправил в ООН ноту о разрыве дипотношений с Сирией

ТБИЛИСИ, 5 июн – РИА Новости. Официальный Тбилиси направил представительствам Сирии в ООН и Египте ноты о разрыве дипломатических отношений, говорится в заявлении МИД Грузии.

На сайте внешнеполитического ведомства сообщается, что шаги предприняты в связи с решением правительства страны от 31 мая 2018 года о прекращении контактов между государствами.

По данным министерства, постпред Грузии уже уведомил об этом генерального секретаря ООН.

В конце мая власти Сирии объявили о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. Стороны договорились установить дипотношения, идут переговоры об открытии представительств.

В связи с этим грузинский МИД заявил, что Тбилиси намерен оборвать связи с Дамаском, официально оформленные в 1993 году.

Пятидневная война

Грузия в 2008 году атаковала Южную Осетию и разрушила часть ее столицы. В ответ на агрессию против мирного населения Россия ввела войска и вытеснила силы противника.

После завершения конфликта, известного как "пятидневная война", Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Позднее это сделали Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату и Тувалу.

Бывшие автономии выбрали путь независимости. При этом власти республик объявили приоритетом создание союзного государства с Россией.