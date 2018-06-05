ОБСЕ будет содействовать обеспечению работы Донецкой фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 5 июн — РИА Новости. Миссия ОБСЕ будет максимально содействовать в обеспечении работы Донецкой фильтровальной станции, чтобы гражданское население смогло получить питьевую воду, заявил журналистам во вторник первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг.

Ранее в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ временно приостановит усиленный мониторинг ротации смен рабочих на Донецкой фильтровальной станции. Данная мера была вызвана ухудшением ситуации в этом районе и обстрелом транспорта с рабочими Донецкой фильтровальной станции 17 апреля.

"СММ выполнила свою часть задачи. Сотрудники "Вода Донбасса" так же выполнили свою часть необходимого плана. Но, к сожалению, как видно из наших отчетов, сторонам не удалось реализовать свои обещания на практике… И даже сейчас со своей стороны мы будем максимально содействовать для того, чтобы сотрудники компании могли попасть на станцию и обеспечить чистой питьевой водой многих гражданских лиц", — заявил Хуг.

Донецкая фильтровальная станция обеспечивает водой около 400 тысяч жителей Донецка, Авдеевки, Ясиноватой и ряд других населенных пунктов по обе стороны линии соприкосновения. Работа станции за время конфликта в Донбассе приостанавливалась неоднократно из-за обстрелов.