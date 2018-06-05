США уведомили Ливан о готовности Израиля обсуждать границы

БЕЙРУТ, 5 июн — РИА Новости. США уведомили Ливан о готовности Израиля обсуждать спор по определению сухопутной и морской границ между двумя государствами, сообщил РИА Новости спикер ливанского парламента Набих Берри.

"От США поступило сообщение после собрания с (премьер-министром Израиля Биньямином) Нетаньяху в Израиле, что они готовы к окончательному решению на суше, а также на море, и огласили эту позицию", — заявил Берри.

Собеседник агентства отметил, что Бейрут готов к переговорам с Израилем по определению границ и ждёт ответа от США.

По словам спикера парламента, переговоры должны продолжаться в Накуре под флагом ООН.

В конце января министр обороны Израиля Авигдор Либерман заявил, что так называемый Блок 9 на шельфе Средиземного моря принадлежит еврейскому государству. Ливанское руководство выступило тогда с резкими заявлениями в адрес Тель-Авива, назвав подобные заявления посягательством на суверенитет страны.