Матвиенко заявила, что ряд стран развернули борьбу с русским языком

ЯЛТА, 5 июн – РИА Новости. Ряд стран на государственном уровне разворачивают тотальную кампанию по борьбе с русским языком, заявила глава Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Не может не вызывать глубочайшего сожаления, когда в ряде стран на государственном уровне разворачивается тотальная кампания по борьбе с русским языком — языком Пушкина, языком Толстого, языком Достоевского", — сказала Матвиенко на церемонии открытии XII международного фестиваля "Великое русское слово".

По ее словам, необходимо, опираясь на тысячелетнюю силу и традиции культуры и языка, спокойно и уверенно расширять гуманитарные связи, знакомить мир с ценностями и устремлениями русского мира.

"А тем, кто сегодня пытается заработать политический капитал на борьбе с нашим языком и культурой, их рассудит история, а может быть, как сказал бы владыка, их просто бог накажет", — подчеркнула Матвиенко.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР и гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения.

Сейм Латвии 23 марта в окончательном третьем чтении утвердил поправки к закону "Об образовании", предусматривающие перевод всех школ на государственный язык обучения к 2021-2022 учебному году. Президент Раймондс Вейонис 2 апреля подписал закон о переводе школ на латышский язык обучения.