Додон назвал решение по русскому языку в Молдавии открытием ящика Пандоры

КИШИНЕВ, 5 июн — РИА Новости. Решение Конституционного суда Молдавии, отменившего особый статус русского языка, может привести к серьезным последствиям, заявил президент страны Игорь Додон.

Конституционный суд Молдавии 4 июня признал устаревшим закон о функционировании языков, который был утвержден еще во времена СССР. Этот документ гласит, что русский язык на территории Молдавии является средством межнационального общения. Партия социалистов заявила, что разработает новый проект закона о функционировании языков.

"Приняв решение относительно русского языка, судьи КС открыли ящик Пандоры. Суть в том, что существует рамочный закон 1989 года, который четко объяснял статус русского языка, на основании этого закона создавались другие. Теперь этот закон аннулирован, стержень, на котором все держалось, исчез, я боюсь последствий", — сказал Додон в эфире телеканала NTV Moldova.

По словам президента, миллион граждан Молдавии — русскоязычное население, которые сейчас не понимают, что будет дальше. Не осталось закона на этот счет, остались отрывки, которые ни на чем не основаны.

"Я не хочу к возвращению ситуации в конце 1980-х годов, из-за этого у нас ситуация с Приднестровьем, из-за этого едва не было катастрофы в Гагаузии. Единственный выход — принять закон в новой редакции, либо снова принять в парламенте старый вариант", — сказал он.

Если этот закон не примут, то в обществе будет расти напряжение, проблему будут решать осенью после парламентских выборов. "Волнение в регионах уже начались, я не исключаю, что там могут появиться протестные движения. Не надо было трогать этот вопрос, за 26 лет независимости никто подобного не делал", — заметил президент.

Додон считает, что выносить вопрос о статусе русского языка на референдум не стоит — это еще больше расколет общество.