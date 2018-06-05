Турция осудила Грецию за освобождение турецких военных, бежавших из страны

АНКАРА, 5 июн — РИА Новости. Освобождение в Греции турецких военных, бежавших туда после попытки переворота в июле 2016 года, не соответствует международному праву и добрососедским отношениям, говорится в заявлении МИД Турции.

Как сообщили накануне греческие СМИ, все восемь бежавших в Грецию турецких военных освобождены из-под стражи в связи с истечением предельного срока содержания без суда.

"Мы осудили неоднократный отказ Греции выдать восемь скрывающихся от правосудия лиц, которые участвовали в вероломной попытке госпереворота 15 июля и затем бежали в Грецию, а также освобождение и предоставление убежища одному из этих предателей Госсоветом Греции. Мы также выразили надежду на то, что греческие судебные органы не повторят тех же ошибок, принимая аналогичные предвзятые решения в будущем. Однако стало известно, что за последние несколько дней Греция освободила еще семь скрывающихся от правосудия лиц… Освобождение предателей, замышлявших переворот с целью свержения демократии в соседнем государстве страной, претендующей на роль колыбели демократии, не соответствует ни международному праву, ни добрососедским отношениям", — говорится в заявлении МИД Турции

Отмечается, что "освобождение всех беглых путчистов не может быть объяснено как обычное административное решение, касающееся срока их содержания под стражей. "Таким образом, Греция ясно показала себя как страна, которая предоставляет убежище мятежникам. Мы по-прежнему преисполнены решимости добиваться выдачи скрывающихся от правосудия путчистов и предания их суду в Турции", — говорится в заявлении.

Восемь турецких военнослужащих бежали в Грецию на вертолете 16 июля 2016 года после неудавшейся попытки государственного переворота в Турции. Хотя суд отказал в их выдаче Анкаре из-за того, что Турция не могла обеспечить справедливое судебное разбирательство, военнослужащие находились под стражей. Турецкая сторона все это время добивалась их выдачи, обвиняя Грецию в укрывательстве путчистов.

Несколько дней назад высший административный суд Греции — Госсовет признал законным предоставление убежища одному из военных, против чего выступило греческое правительство. Теперь ожидается предоставление убежища и остальным военнослужащим. После этого они смогут покинуть Грецию и переехать в другую европейскую страну.