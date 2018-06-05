В минфине США обвинили авиакомпании Ирана в поддержке терроризма

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Иранские авиакомпании регулярно перевозят боевиков и оружие в Сирию, заявила, выступая в Foundation Defense of Democracies, замминистра финансов США Сигал Манделкер.
"Иранские коммерческие компании играют критическую роль в операциях "Кудс", перевозке оружия, финансировании зарубежных террористических спонсируемых операций", — отметила она, предложив посмотреть на сайты этих авиакомпаний и проанализировать их полеты.
"Давайте скажем откровенно, когда наши партнеры спрашивают нас о доказательствах по поводу Mahan Airlines, мы задаемся вопросом, какие еще нужны доказательства, если боевики и товары перевозятся ими регулярно… Люди не летают на каникулы в Сирию", — сказала Манделкер.
Замглавы Минфина США предупредила европейских партнеров осторожнее относился к сотрудничеству с этими авиакомпаниями, чтобы не попасть под вторичные санкции.