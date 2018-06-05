В минфине США обвинили авиакомпании Ирана в поддержке терроризма

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Иранские авиакомпании регулярно перевозят боевиков и оружие в Сирию, заявила, выступая в Foundation Defense of Democracies, замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"С самого начала сирийской войны Mahan Airlines и другие компании, против которых введены санкции, например, Caspian Air, Pouya Air регулярно перевозят боевиков и материалы в Сирию", — сказала Манделкер.

"Иранские коммерческие компании играют критическую роль в операциях "Кудс", перевозке оружия, финансировании зарубежных террористических спонсируемых операций", — отметила она, предложив посмотреть на сайты этих авиакомпаний и проанализировать их полеты.

"Давайте скажем откровенно, когда наши партнеры спрашивают нас о доказательствах по поводу Mahan Airlines, мы задаемся вопросом, какие еще нужны доказательства, если боевики и товары перевозятся ими регулярно… Люди не летают на каникулы в Сирию", — сказала Манделкер.

Замглавы Минфина США предупредила европейских партнеров осторожнее относился к сотрудничеству с этими авиакомпаниями, чтобы не попасть под вторичные санкции.