Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что создал рабочую группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США на Кубе и в КНР.
В группу входят, помимо сотрудников внешнеполитического ведомства, работники министерства здравоохранения, торговли, юстиции, обороны и энергетики, а также "другие представители внешнеполитического сообщества в правительстве", уточнил Помпео.
"Конкретная причина этих травм и возможность наличия общей причины пока не установлены", — уточнил госсекретарь.
Он вновь перечислил симптомы, отмеченные у дипломатов: головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, звон в ушах, "когнитивные проблемы", проблемы со зрением, слухом и сном.