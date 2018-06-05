Помпео создал группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил во вторник, что создал рабочую группу по расследованию инцидентов со слухом у дипломатов США на Кубе и в КНР.

"По моей просьбе первый замгоссекретаря (Джон) Салливан организовал 23 мая рабочую группу, которая будет координировать реагирование различных ведомств на необъясненные инциденты со здоровьем, которые затронули ряд находящихся за рубежом государственных служащих США и членов их семей", — говорится в заявлении Помпео.

В группу входят, помимо сотрудников внешнеполитического ведомства, работники министерства здравоохранения, торговли, юстиции, обороны и энергетики, а также "другие представители внешнеполитического сообщества в правительстве", уточнил Помпео.

Он напомнил, что 24 госслужащих США и членов их семей пострадали на Кубе, медики установили у них симптомы, соответствующие сотрясению мозга или мозговой травме. Аналогичные симптомы были отмечены 16 мая у госслужащего США, работающего в Китае, добавил Помпео.

"Конкретная причина этих травм и возможность наличия общей причины пока не установлены", — уточнил госсекретарь.

Он вновь перечислил симптомы, отмеченные у дипломатов: головокружение, головная боль, повышенная утомляемость, звон в ушах, "когнитивные проблемы", проблемы со зрением, слухом и сном.