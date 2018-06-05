В США заявили, что санкции в отношении Ирана будут только нарастать

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости, Екатерина Соболь. Американские санкции против Ирана будут только нарастать, если режим не изменит свое поведение, заявила, выступая в Foundation Defense of Democracies, замминистра финансов США Сигал Манделкер.

"Эффект от наших санкций будет только нарастать и будет больнее, если режим не изменит свой курс", — сказала Манделкер.

Она также призвала всех партнеров США объединиться и присоединиться к новым санкциям против Ирана.

"Я предупреждаю вас предпринять дополнительные шаги, чтобы быть уверенными, что ваши компании не используются Ираном и его подопечными для своей активности", — сказала замглавы Минфина США, обращаясь к партнерам в ЕС.