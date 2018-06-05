Более двух тысяч эстонских военных участвуют в учениях НАТО Saber Strike

ТАЛЛИН, 5 июн — РИА Новости. Более 2 тысяч эстонских военнослужащих принимают участие в учениях НАТО Saber Strike-2018 ("Удар сабли — 2018"), сообщил во вторник Главный штаб сил обороны Эстонии.

Международные военные учения НАТО Saber Strike стартовали 3 июня. В маневрах, которые пройдут до 15 июня, задействовано порядка 18 тысяч военнослужащих.

"В учениях на территории Эстонии задействованы более 2 тысяч эстонских военнослужащих из Первой пехотной бригады Сил обороны, а также военные из США, Великобритании и Финляндии, которая не входит в НАТО", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте Главного штаба сил обороны Эстонии.

По данным эстонских военных, учения проходят в три этапа. В ходе первого этапа на Центральном полигоне Эстонии будет отрабатываться управление огнем базирующихся на авиабазе Эмари под Таллином истребителей ВВС США F-16, штурмовиков А-10, стратегических бомбардировщиков B-1B и самолетов огневой поддержки AC-130J. Кроме того, в упражнениях в воздухе участвуют вертолеты ВВС Великобритании Wildcat и вертолеты ВВС Эстонии Robinson R-44.

Во второй фазе учений на Центральном полигоне будут отрабатываться оборона и атаки на уровне рот с участием дислоцированного в Эстонии международного батальона НАТО, роты военной полиции США, батальона разведки сил обороны Эстонии и саперной части оборонительных сил Финляндии.

На третьем и последнем этапе будет отрабатываться управление войсками с участием штабов подразделений Первой пехотной бригады.