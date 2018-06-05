РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Британия на сессии ОЗХО поднимет вопрос ужесточения запрета на химоружие

20:0405.06.2018
(обновлено: 20:05 05.06.2018)
0710
© AFP 2018 / ANP/Lex van LieshoutШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фотоШтаб-квартира Организации по запрещению химического оружия в Гааге, Нидерланды. Архивное фото
© AFP 2018 / ANP/Lex van Lieshout

ООН, 5 июн — РИА Новости. Великобритания на предстоящей специальной конференции ОЗХО поднимет вопрос об ужесточении запрета на использование химического оружия, сообщил заместитель постоянного представителя страны при ООН Джонатан Аллен.

Прохожие на одной из улиц города Думы в Восточной Гуте
© AFP 2018 / Hamza Al-Ajweh
"Операция под прикрытием". Эксперт о подготовке новых "химатак" в Сирии

Британский дипломат выразил удовлетворение в связи с тем, что инициатива Лондона по проведению специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила поддержку более 64 государств.

"Она (конференция – ред.) состоится в Гааге 26-27 июня, чтобы рассмотреть способы усилить запрет на химическое оружие и укрепить возможности организации (ОЗХО – ред.) в том, чтобы этот запрет соблюдался", — сказал Аллен журналистам в ООН.

Во вторник проблематику химического разоружения Сирии обсудили в ходе регулярных закрытых консультаций.

Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю. архивное фото
© AFP 2018 / NTB SCANPIX/Vegard Grott
Глава ОЗХО заявил, что ряд стран производит химоружие в малых объемах

Ранее в ОЗХО сообщили, что специальная сессия Конференции стран-участниц организации, одним из инициаторов созыва которой выступил Лондон, соберется 26-27 июня в Гааге. Как отмечается в заявлении, накануне исполнительный совет ОЗХО рассмотрел соответствующую просьбу, инициатором которой выступили 11 стран. Она получила "необходимую поддержку" от 64 стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон официально обратился в ОЗХО с просьбой созвать в июне специальную сессию Конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия. Ранее он сообщил, что это необходимо Лондону для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что кампания стран Запада по созыву спецсессии Конференции преследует "вроде как благие цели", но на деле это мероприятие планируется использовать "для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемого дела Скрипалей и сирийского "химического досье".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.

Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена