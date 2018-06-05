Британия на сессии ОЗХО поднимет вопрос ужесточения запрета на химоружие

ООН, 5 июн — РИА Новости. Великобритания на предстоящей специальной конференции ОЗХО поднимет вопрос об ужесточении запрета на использование химического оружия, сообщил заместитель постоянного представителя страны при ООН Джонатан Аллен.

Британский дипломат выразил удовлетворение в связи с тем, что инициатива Лондона по проведению специальной сессии Конференции стран-участниц Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) получила поддержку более 64 государств.

"Она (конференция – ред.) состоится в Гааге 26-27 июня, чтобы рассмотреть способы усилить запрет на химическое оружие и укрепить возможности организации (ОЗХО – ред.) в том, чтобы этот запрет соблюдался", — сказал Аллен журналистам в ООН.

Во вторник проблематику химического разоружения Сирии обсудили в ходе регулярных закрытых консультаций.

Ранее в ОЗХО сообщили, что специальная сессия Конференции стран-участниц организации, одним из инициаторов созыва которой выступил Лондон, соберется 26-27 июня в Гааге. Как отмечается в заявлении, накануне исполнительный совет ОЗХО рассмотрел соответствующую просьбу, инициатором которой выступили 11 стран. Она получила "необходимую поддержку" от 64 стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия.

В конце мая глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон официально обратился в ОЗХО с просьбой созвать в июне специальную сессию Конференции стран-участниц Конвенции по запрещению химического оружия. Ранее он сообщил, что это необходимо Лондону для обсуждения ситуации с применением химоружия в Сирии и инцидента в Солсбери.

Ранее постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин заявил, что кампания стран Запада по созыву спецсессии Конференции преследует "вроде как благие цели", но на деле это мероприятие планируется использовать "для еще большего нагнетания антироссийской и антисирийской истерии вокруг так называемого дела Скрипалей и сирийского "химического досье".

В английском городе Солсбери 4 марта, согласно утверждениям британских властей, были отравлены осужденный за шпионаж в пользу Великобритании бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает. В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, Юлия была выписана еще в середине апреля.