ОБСЕ заявила о росте числа жертв среди гражданского населения в Донбассе

ДОНЕЦК 5 июн — РИА Новости. Первый заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг отметил увеличение опасных случаев для патрулей миссии в районах линии соприкосновения в Донбассе и увеличение количества жертв среди гражданского населения.

"Отмечается рост количества нарушений прекращения огня, увеличение количества опасных случаев, с которыми сталкиваются наши патрули, увеличение количества жертв среди гражданского населения, увеличение количества случаев повреждения объектов гражданской инфраструктуры, увеличение количества случаев применения тяжелого вооружения", — заявил Хуг журналистам во вторник.

Он отметил, что с начала года до 4 июня миссия подтвердила более 120 случаев жертв среди гражданского населения. Это число относится как к раненым, так и к погибшим. Кроме того, Хуг отметил, что рост случаев с угрозой безопасности наблюдателей СММ ОБСЕ отмечается с мая текущего года. "Количество инцидентов, связанных с безопасностью начало возрастать в мае и в эти первые дни июня… Всегда есть взаимосвязь с ростом количества нарушений и ограничением нашей свободы передвижения", — отметил Хуг.