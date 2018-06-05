Шаги Ирана в атомной сфере не нарушают СВПД, заявили в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Объявленные Ираном планы по увеличению мощностей для обогащения урана сами по себе не являются нарушением СВПД, однако в сложившихся "критических" условиях не будут способствовать укреплению доверия, заявил во вторник представитель ЕС.
Ранее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Иран планирует подготовить инфраструктуру в городе Натанзе, необходимую для строительства центрифуг. Салехи подтвердил, что Тегеран направил письмо МАГАТЭ, чтобы проинформировать организацию о начале увеличения мощности для обогащения урана. По его словам, это не противоречит СВПД.
"По результатам первой оценки, объявленные шаги сами по себе не являются нарушением ядерной сделки. Однако в этот особенно критический момент они не будут способствовать построению доверия к характеру иранской ядерной программы", — сказал журналистам пожелавший остаться неназванный представитель структур ЕС.
Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.