Шаги Ирана в атомной сфере не нарушают СВПД, заявили в Евросоюзе

БРЮССЕЛЬ, 5 июн – РИА Новости. Объявленные Ираном планы по увеличению мощностей для обогащения урана сами по себе не являются нарушением СВПД, однако в сложившихся "критических" условиях не будут способствовать укреплению доверия, заявил во вторник представитель ЕС.

Ранее вице-президент Ирана и глава Организации атомной энергетики Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что Иран планирует подготовить инфраструктуру в городе Натанзе, необходимую для строительства центрифуг. Салехи подтвердил, что Тегеран направил письмо МАГАТЭ, чтобы проинформировать организацию о начале увеличения мощности для обогащения урана. По его словам, это не противоречит СВПД.

"По результатам первой оценки, объявленные шаги сами по себе не являются нарушением ядерной сделки. Однако в этот особенно критический момент они не будут способствовать построению доверия к характеру иранской ядерной программы", — сказал журналистам пожелавший остаться неназванный представитель структур ЕС.

"Как неоднократно заявлялось, мы ожидаем, что Иран будет придерживаться всех своих обязательств по СВПД, что будет контролироваться МАГАТЭ, как он это делал до сих пор и что было подтверждено агентством в 11 отчетах", — отметил он.

Ситуация вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) обострилась после того, как 8 мая президент США Дональд Трамп объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, достигнутого "шестеркой" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году. Трамп также заявил о восстановлении всех санкций, действие которых было приостановлено как результат достигнутой сделки. Остальные члены "шестерки" международных посредников выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.