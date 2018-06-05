Дизайнер Кейт Спейд покончила с собой

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Дизайнера Кейт Спейд обнаружили мертвой в ее квартире в Нью-Йорке, передает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным полиции, все обстоятельства смерти указывают на самоубийство. Женщина оставила предсмертную записку, однако содержание послания не разглашается.

Кейт Спейд ушла из жизни в возрасте 55 лет. Она была одним из основателей модного бренда Kate Spade New York. На раннем этапе компания специализировалась на производстве сумок, а потом запустила линию одежды и аксессуаров. В 2016 году Спейд создала новый бренд Frances Valentine.