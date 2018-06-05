ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. США не готовы жертвовать своими принципами ради улучшения отношений с Россией и будут усиливать давление, заявил во вторник помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Мы ищем лучших отношений с Москвой, но не будем платить за них, принося в жертву наши принципы или наших друзей. Мы все видим ясно, какие вызовы стоят перед нами. И мы будем увеличивать цену российской агрессии, пока президент (РФ Владимир) Путин не выберет другой путь", — сказал он, выступая в фонде Heritage.