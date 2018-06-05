В Белом доме уточнили место встречи Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет на острове Сентоса в Сингапуре, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.

"Местом проведения саммита в Сингапуре между президентом и лидером (КНДР) Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", — написала Сандерс в Twitter.

Она поблагодарила Сингапур за гостеприимство.

Как сообщалось ранее, саммит запланирован на 9 утра по сингапурскому времени (4 утра по московскому времени) 12 июня.

Остров Сентоса является основным курортом Сингапура, его ежегодно посещает до 20 миллионов человек. На острове расположены парк развлечений, отели, исторические достопримечательности.