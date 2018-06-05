В Белом доме уточнили место встречи Трампа и Ким Чен Ына

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном пройдет на острове Сентоса в Сингапуре, сообщила пресс-секретарь президента США Сара Сандерс.
"Местом проведения саммита в Сингапуре между президентом и лидером (КНДР) Ким Чен Ыном будет отель "Капелла" на острове Сентоса", — написала Сандерс в Twitter.
Она поблагодарила Сингапур за гостеприимство.
Остров Сентоса является основным курортом Сингапура, его ежегодно посещает до 20 миллионов человек. На острове расположены парк развлечений, отели, исторические достопримечательности.