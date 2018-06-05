США готовы исключить Турцию из проекта F-35 из-за сотрудничества с Россией

ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. Курс на закупку Турцией российских высокотехнологичных вооружений, таких, как истребители Су-57, ставит под угрозу ее участие в проекте американского истребителя пятого поколения F-35, заявил во вторник помощник госсекретаря США Уэсс Митчелл.

"Что касается F-35… Если они будут двигаться в сторону российских высокотехнологичных вооружений, то это автоматом скажется на их участии в американских военных проектах", — сказал он, выступая в фонде Heritage.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара рассматривает в качестве альтернативы российские истребители, если США не поставят ей истребители-бомбардировщики пятого поколения F-35 из-за покупки страной российских зенитно-ракетных комплексов С-400.