Соцсети шутят над новым названием Полиции безопасности Латвии

РИГА, 5 июн – РИА Новости. Идея нового названия для Полиции безопасности (ПБ) Латвии вызвала насмешки у пользователей Twitter, сообщает Sputnik Латвия.

Многие нашли в названии Служба государственной безопасности (СГБ) созвучие со структурой из мрачного "оккупационного" прошлого — Комитет государственной безопасности (КГБ).

"Государственная служба безопасности …. И почему не комитет государственной безопасности? Было бы привычнее", — иронизирует известный латышский публицист Элита Вейдемане.

"По аналогии с тем, что за восточной границей. Там тоже комитет переделали в службу", — допускает Интс Гозе.

"Мне аббревиатура DP нравилась больше", — пишет Марис Удрис.

"Может, тогда сразу в комитет?" — задает риторический вопрос журналист Иво Лейтанс и далее объясняет, почему он так думает: "По крайней мере, соприкасаясь с журналистами Межвиетс, ведет себя как настоящий чекистский начальник. По крайней мере, сегодня. Может быть, не нравится новое название".

Депутат Европарламента Андрей Мамыкин также отметил сходство не только названий, но и методов работы данных структур.

"От чего бежали к тому и прибежали. Полицию безопасности Латвии планируют переименовать в Службу государственной безопасности. СГБ. Практически КГБ. (Я уточнял по первоисточнику, именно служба ГОСУДАРСТВЕННОЙ безопасности, а не национальной, как это перевели русские порталы.)

Ну что ж, СГБ так СГБ… Методы уже давно те же — в особенности борьба с инакомыслием. Автор любого мнения, которое выбивается из понимания и товарища майора, и латвийского политического мейнстрима, должен быть в тюрьме", — написал он в Facebook.

Как сообщалось ранее, МВД подало в Сейм предложение изменить название Полиции безопасности (ПБ) и в дальнейшем называть ее Службой национальной безопасности (СНБ).

Однако позже появилось уточнение, и во вторник на комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции уже рассматривалось другое название — Служба государственной безопасности (СГБ), которое и было утверждено.

Свое предложение МВД обосновало тем, что ПБ должна называться аналогично службам внутренней безопасности других европейских государств. Кроме того, название не должно вызывать ассоциаций с функциями, повседневно выполняемыми обычной полицией.

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