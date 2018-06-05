На Гавайях рядом с извергающимся вулканом произошло землетрясение

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в районе извергающегося вулкана Килауэа на Гавайских островах, сообщает Геологическая служба США.

По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался в 40 километрах юго-западнее статистически обособленной местности Хавайиан-Парадайс-Парк, их очаг залегал на глубине 1,5 километра.

Килауэа, расположенный на острове Гавайи (также известен как Большой остров), называют одним из самых активных действующих вулканов на Земле. Последнее его извержение началось 2 января 1983 года и продолжается до сих пор. В начале мая после активизации вулкана власти объявили эвакуацию населения, затронувшую около 10 тысяч человек.