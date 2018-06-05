ВАШИНГТОН, 5 июн — РИА Новости. США считают, что Украина обязана соответствовать требованиям Международного валютного фонда по организации антикоррупционного суда, и призывают Киев вести переговоры на этот счет непосредственно с фондом, заявила официальный представитель госдепа Хезер Науэрт.

"Соединенные Штаты хотят, чтобы было ясно: законопроект, по которому будет основан данный суд, должен удовлетворять МВФ, который предоставляет необходимую финансовую поддержку украинскому правительству. Таким образом, мы призываем правительство Украины обсудить соответствующие законодательные предложения напрямую с МВФ и провести законопроект, который будет соответствовать требованиям МВФ", — заявила Науэрт.

"США призывают правительство Украины реализовать глубокие, всеобъемлющие и своевременные реформы… чтобы покончить с системной коррупцией, добиться более быстрого экономического роста и европейского будущего для всех украинцев", — говорится в заявлении. Науэрт назвала создание суда "наиболее важным и непосредственным шагом, который может предпринять правительство" в борьбе с коррупцией.

Науэрт также заявила, что США полностью поддерживают выводы МВФ, что подобный суд должен включать совет международных экспертов, которые будут участвовать в отборе судей.