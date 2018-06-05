МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Немецкие политики требуют выслать из страны американского посла Ричарда Гренелла после его высказываний о желании укрепить позиции "консерваторов по всей Европе". Об этом сообщает немецкий телеканал N-TV.

В интервью изданию Breitbart London Гренелл также заявил о том, что считает канцлера Себастьяна Курца "рок-звездой" европейской политики. Американский посол также пригласил главу австрийского правительства на обед.

"То, что делает этот человек, беспрецедентно в международной дипломатии", — подчеркнул экс-глава СДПГ Мартин Шульц.

По его словам, вместо того чтобы придерживаться нейтральной позиции по отношению к принимающей стране, американский дипломат действует как представитель политического движения. Он также добавил, что считает возможный визит Курца в Германию "чудовищным событием", который "повлечет за собой сокращенное пребывание" Гренелла в стране в качестве посла.

Лидер фракции "Левых" Сара Вагенкнехт потребовала немедленной высылки представителя США.

"Тот, кто, как и американский посол Ричард Гренелл, считает, что может по-барски решать, кто управляет в Европе, не может и дальше оставаться в Германии как дипломат", — подчеркнула Вагенкнехт.

Канцлер Германии Ангела Меркель не стала комментировать высказывания Гернелла. По ее словам, МИД страны собирается провести беседу с американским послом.